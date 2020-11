Quan arribarà realment la primera vacuna contra el coronavirus a Espanya?

Des que la farmacèutica Pfizer ha anunciat que la seva vacuna serà la primera en arribar al mercat contra el coronavirus i que tindrà un 90 per cent d'efectivitat la societat en general s'ha alterat . Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra ha parlat de la nova vacuna el director d’Anàlisi i Desenvolupament de l’Institut de Salut Global de Barcelona, Rafael Vilasanjuan. El director ha reconegut que: “La comunitat científica no s’esperava un resultat tan bo en el primer estadi de la vacuna. Ara bé, tot i l’optimisme, també demana molta prudència perquè recorda que, de moment, les dades només són les que s’han donat en una roda de premsa i encara estan esperant una revisió científica. Per tot plegat, recorda que encara s’hauran de mantenir les mesures de mascareta, mans i distància durant uns mesos, abans de poder començar a recuperar la normalitat. Ens queda un any, fins a l’estiu, per pensar que les vacunes puguin començar a ser el gran actor de canvi. Per poder tenir una distribució, que potser no arribarà ni al 20% de la població, caldrà esperar fins a l’estiu. Aleshores es podrien començar a aplanar els contagis”. Vilasanjuan ha explicat, a més, que hi ha altres laboratoris que també estan avançant molt en la recerca i creu que a mitjans de l’any que ve ja hi podria haver un mínim de quatre vacunes al mercat. En fase tres hi ha sis vacunes (n’hi ha vuit però de la russa i la xinesa, no en tenim dades). D’aquestes, quatre són molt prometedores. Podríem pensar que al voltant del segon semestre del 2021 podríem tenir fins a tres o quatre vacunes disponibles El director d’Anàlisi i Desenvolupament de l’Institut de Salut Global de Barcelona tampoc sap si n’hi haurà per a tothom i, per tant, s’hauran de prioritzar els col·lectius de més risc. Tambè ha dit : “Entre el primer i segon any no en tindrem per a tothom i s’haurà dedecidir qui la rep primer. Les dosis que puguin arribar aquí seran mínimes. S’està parlant entre 15 i 20 milions el primer trimestre. Serà una vacuna més aviat per personal sanitari”. Vilasanjuan també ha posat sobre la taula els interrogants principals que planteja ara mateix la vacuna. Veure si es pot arribar al final de la fase 3 amb els mateixos resultats. La durada de l’efectivitat. Una tecnologia nova. La producció, més lenta. El transport i l’emmagatzematge. Als CAPs no es podria administrar.