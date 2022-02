Quan acabarà aquesta manca de precipitacions?

L'anticicló que ens porta des de fa setmanes ha impedit l'arribada d'un front que podria deixar pluges i nevades generalitzades, útil per frenar una sequera.Durant aquest hivern, entre desembre i gener, ha recollit molt poca aigua de pluja. Per saber com anirà la situació parlarem amb el membre de l'associació catalana observadors meteorològics, Sergi Corral.

- És normal aquesta situació?



La paraula normalitat s'escapa una mica del nostre entorn, més que normalitat, nosaltres ens encaminem a situacions excepcionals o no excepcionals, anem cap a un primer extrem i crec que ens hauríem de decantar més cap aquí.



Què a l'hivern no plogui a casa nostra no és estrany, hem de calcular que a bona part del país és l'època més seca de tot l'any, és anòmal en altres parts del Mediterrani, però aquí si, per tant, que no plogui en els mesos d'hivern, és relativament normal, com també les situacions d'inversions tèrmiques o les boires, són típiques des de fa anys. És veritat que va haver-hi anys excepcionals com l'any 2019 on vam estar tres mesos seguits d'anticicló, què passa en aquesta situació? Si recordeu quan va començar la pandèmia l'any 2020 vam tenir un parell de temporals tropicals i a partir de llavors es va tancar "l'aixeta", des de la tardor del 2020 pràcticament estem en dèficit d'aigua per precipitació a bona part del territori, és a dir, s'allarga més d'un any i això a certes zones com l'Empordà, comarques de Girona, el Vallès, Barcelonès i el Maresme, l'índex de precipitació estàndard que avalua els graus de sequera agafa valors excepcionals, estem entrant en una situació forta de sequera.



- S'espera que canviï en algun moment?



De moment no, és allò que deia aquell personatge famós " ni esta, ni sele espera", aniríem cap aquest escenari, es preveu un febrer anticiclònic.