Quan acaba una pandèmia?

Les vacances de Setmana Santa pràcticament van aconseguir que la població s'oblidés de l'existència de la Covid-19, malgrat que el panorama cap al futur encara no és gaire clar.



Realment estem a prop de la fi de la pandèmia? Quan tornarà a ser tot com abans?



Pel que sembla, cap d'aquests escenaris no és realista: la fi de la pandèmia serà més aviat un procés gradual i la població s'haurà d'acostumar a noves maneres de viure. Parlarem amb l'investigador de la universitat de Leicester i professor de ciències de la salut de la UOC, Dr. Salvador Macip.

- Com acaba una pandèmia?

La pandèmia de moment no ha acabat, encara estarà activa durant uns mesos. Es podrà confirmar el fi de la pandèmia quan tinguem molts menys casos greus i les autoritats proclamen un final teòric perquè puguem recuperar la vida normal. De moment el virus continua circulant i contagiant els que no estan vacunats.



- S'han pres les decisions adequades?



Ho sabrem d'aquí a uns anys, això es sap sobre la marxa en aquests moments, ens hem limitat molt perquè no hem tingut quasi temps de reaccionar, no tenim una idea clara de quants casos tenim perquè ara no es comptabilitzen. L'impacte real de la pandèmia que estem patint durant aquests mesos que estem fent com si no hi hagués, ho sabrem d'aquí a un temps quan comptem l'índex de mortalitat.



- La gripalització de la covid-19 és una realitat?



La veritat és que el virus en aquests moments ha anat evolucionant, la que ha circulat més és la variant òmicron, per tant, estem veient ara subvariants de l'òmicron BA4 i BA5 que són encara més contagioses que l'original i encara és més difícil de controlar. Estem protegits de certa manera amb la vacuna, però si tenim les 3 dosis i sabem que és una protecció que va baixant, és a dir a partir de fer punt estarem vulnerables si no apliquem més dosis.