A punt d'entrar en joc la vacuna d'Hypra

Tractarem diferents temes relacionats amb les vacunes, és a dir, totes les eines que ens ajuden a superar la covid-19 i les seves variants. Parlarem amb vicepresident de l'associació de vacunologia espanyola, el doctor Ferra Moraga-Llop.



- L'associació de vacunologia ha estat distingida pel govern i per proposta del ministeri de sanitat.



Sí, amb motiu d'unes distincions que ens donaran el dia 7 abril coincidint amb el dia mundial de la salut. L'associació té l'honor de ser distingida per la col·laboració que està fent durant tota la pandèmia.



- Gran part dels científics heu col·laborat amb els mitjans de comunicació per poder donar una bona divulgació de la informació i alhora resposta als dubtes de la població.



Ha sigut molt important donar la informació i també la formació de la població en general i també ha estat possible gràcies al periodisme.



- S'ha publicat el calendari de vacunacions d'aquest any 2022.



Efectivament, la Generalitat ho va fer oficial i destacaria una novetat molt destacada relacionada amb la infància i es tracta d'una nova vacuna per la meningitis que abans no hi era. És una vacuna que es posarà 2-4 i 12 mesos donat que la incidència de la malaltia és més potent en els primers anys de vida. En relació amb els adults de més de divuit anys també hi ha novetats, que és la vacuna de "la culebrilla".



- D'aquí poc hi haurà una nova vacuna contra la covid-19 i es tracta de la vacuna Hipra. En aquests moments s'està valorant per l'agència del medicament Europea. Serà efectiva contra la variant òmicron?



Serà una vacuna molt crucial. Com deies s'està valorant i potser d'aquí dos o tres mesos tenim el dictamen definitiu. És una vacuna que inaugura un tercer grup que es diu proteïna recombinant.