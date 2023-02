Puja la taxa turística a Barcelona

La taxa turística és una mesura adoptada per molts països i regions del món amb l'objectiu de finançar projectes turístics i promocionar el turisme sostenible.

A Catalunya, la taxa turística es va implantar el 2012, i des d'aleshores, ha estat una font important de finançament per a molts projectes turístics a la regió. La taxa turística es cobra als visitants que passen la nit a establiments turístics com hotels, càmpings, apartaments turístics i albergs.

El preu de la tassa varia en funció del tipus d'establiment i de la categoria, però oscil·la entre els 0,45 i els 2,25 euros per persona i nit.

Els fons obtinguts a través de la taxa turística es destinen a la promoció turística de la regió, la millora de les infraestructures turístiques i la preservació del patrimoni cultural i natural. Això inclou, per exemple, la millora dels accessos a les platges, la construcció de nous itineraris de senderisme i la restauració de monuments històrics.

La taxa turística ha estat una font crucial de finançament per a molts projectes turístics a Catalunya. A més, també ha ajudat a fomentar el turisme sostenible, ja que els fons recaptats es destinen a projectes que tenen en compte la sostenibilitat ambiental i social.No obstant això, la taxa turística no està exempta de polèmica. Alguns grups d'interès, com les associacions hoteleres, s'oposen a aquesta mesura, perquè creuen que pot dissuadir els turistes de visitar la regió. També hi ha crítiques sobre la falta de transparència en la gestió dels fons recaptats i sobre la redistribució desigual dels recursos a les diferents zones turístiques.

En conclusió, la taxa turística és una mesura destacada per a la promoció del turisme sostenible a Catalunya. Encara que ha generat certa polèmica, és una font vital de finançament per als projectes turístics de la regió i ha ajudat a millorar les infraestructures i preservar el patrimoni cultural i natural.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el professor de la facultat de turisme de la UdG, José Antonio Donaire (àudio).