"Si yo no puedo abrir tu puerta, un hombre tampoco"

Actualmente las mujeres son uno de los colectivos más afectados tanto a nivel social como económico. Muchas de ellas intentan abrirse paso en una sociedad masculinizada, dónde la mayoría de sectores están dominados por hombres.

Mar Puerto, ha entrevistado a Tamara Bernabé, cerrajera de guardia que lleva 10 años en el oficio y que ha decidido fundar la primera cerrajería integrada por mujeres, la Cerrajería BETA.

(ESCUCHA LA ENTREVISTA AQUÍ)

Tamara ha explicado en Herrera COPE Catalunya y Andorra que la plantilla principal está formada por mujeres y que "es una discriminación positiva haciéndole hueco a la mujer". También confirma que es un trabajo masculinizado porque "a las mujeres no se les ha enseñado nunca una profesión, a las mujeres se les ha enfocado que deben tirar por el sector del cuidado".

Ella misma nos ha contado que tiene el título de auxiliar de enfermeria, que aunque no le gustaba, en esa época estaba bien visto socialmente y por eso decidió estudiarlo. Finalmente, su familia le enseñó el oficio de la cerrajería y se siente afortunada por ello. A pesar de ser un sector masculinizado, nunca ha tenido problemas con ningún compañero y ha aprendido mucho de ellos. El problema lo tenía más bien con los clientes porque "querían a un señor, no confiaban del todo en una chica porque no era lo normal".

La Cerrajería BETA nació con la vocación de ayudar a las víctimas de violencia machista y con el objetivo de dar voz a todas esas mujeres que se sienten como ella. "Cuando haya más cerrajeras, más fontaneras y más carpinteras, ya no se verá raro, porque una mujer puede hacer cualquier cosa". Tamara confía en que esta situación se normalice y la mujer pueda estar en todos los sitios.