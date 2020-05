¿Me pueden multar si no llevo mascarilla?

Si a partir de hoy no llevas mascarilla donde toca llevarla, te pueden sancionar desde 601 a 30.000 euros. Así lo establece la Ley de protección de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como “ley mordaza”. El Ministerio del Interior advierte que primero se debe hacer un requerimiento a la persona que no lleve la mascarilla. Si no procede a ponérsela, entonces será sancionada. Hoy en Herrera a Cope Catalunya i Andorra, Inma Solé, subdirectora de Protección Civil de la Generalitat ha dejado claro donde y cuando hay que ponerse la mascarilla: ”La nueva normativa nos invita a llevar la mascarilla en la vía pública o en aquellos espacios cerrados donde también entre público, sobre todo cuando no se pueden mantener los dos metros de distancia social para evitar el posible contagio”.

NO QUITARSE LA MASCARILLA CUANDO SALIMOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Inma Soler ha recomendado que: “Si salimos del transporte público con mascarilla, donde es obligatoria, deberíamos seguir con ella por la calle”. La subdirectora de Protección Civil ha destacado que: “Llevar la mascarilla es estar haciendo un bien para todos. La mascarilla lo que evita es que nosotros contagiemos. Si todos evitamos contagiar sería lo ideal”.

LLEVAR MASCARILLA ES UN BIEN PARA TODOS LOS CIUDADANOS

Desde Protección civil se ha querido insistir en que: “Estamos hablando de salud pública, de un bien para todos los ciudadanos. Entre todos nos estamos demandando un sacrificio para luchar contra una enfermedad”. Inma Soler ha remarcado que: “Los menores de seis años no están obligados a llevar mascarilla, tampoco personas con determinados trabajos o algunas enfermedades o las personas que hacen deporte de forma individual por la calle en las franjas horarias autorizadas”.