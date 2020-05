Ya se puede visitar a los ancianos en residencias: estas son las condiciones

Los familiares de ancianos ingresados en residencias de Cataluña, ubicadas en territorios que estén en la fase 2 de la desescalada de la pandemia, ya pueden visitarlos. No obstante la Generalitat ha clasificado las residencias de ancianos por colores para diferenciar las que se pueden visitar o no. Por ejemplo, el color verde lo tienen en estos momentos 472 residencias que de estar en poblaciones de fase 2 podrán recibir visitas de familiares. Con el color naranja, hay 392 centros, en los que que todavía hay algún caso de coronavirus activo, no podrán recibir visitas. Como tampoco las residencias señaladas con el color rojo. Son 87 y en ellas hay personas que pueden generar un nuevo brote de Covid-19. Por tanto visitar a un familiar ingresado en un centro social para ancianos de Cataluña es bastante complejo.

QUERELLAS CONTRA MÁS DE TREINTA RESIDENCIAS DE ANCIANOS

Además, las visitas solo pueden ser de 30 minutos, una a la semana, y con muchísimas medidas de seguridad. Hoy en Herrera a Cope Catalunya i Andorra, Maria José Carcelén, portavoz de la Plataforma de Familiares de personas en residencias 5+1, ha sido muy critica con la situación en estos centros: “ Hasta el momento hemos presentado 11 querellas contra otras tantas residencias y esta misma semana presentaremos otras 21 denuncias”.

CONDENA A MUERTE

Para María José: “Se han hecho cosas muy mal. No ha habido equipos de protección individual, el aislamiento no debió hacerse dentro de las residencias porque no había ni equipo médico ni de protección adecuado. El resultado de todo eso fue que los ancianos durante semanas no pudieron ir a los hospitales. Eso fue una condena a muerte”. La portavoz de la Plataforma 5+1 pide: “Qué se investigue lo que pasó en las residencias, descubrirán que hay muchos más muertes de las que se dice. Entre el uno de marzo y el quince de abril no se pidieron datos a las residencias”. Otra hecho que ha querido recordar María José Carcelén es que: “Los 53 ancianos que se fueron a sus domicilios, autorizados por la Generalitat, sin hacerles ninguna prueba médica”.