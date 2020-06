¿Puede negarse un trabajador a que su empresa le haga el test del coronavirus?

Las demandas de trabajo post-coronavirus están incorporando una pregunta algo más que indiscreta: ¿Tienes la prueba de la Covid 19 superada? Hoy en Herrera a Cope Catalunya i Andorra , el letrado José Manuel Gómez-Cobo, del despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo, ha dicho: “ Ahora mismo en España no existe una norma legal que obligue a una empresa a contratar a un trabajador que tenga una salud perfecta. Por tanto, si no existe una prueba que lo pida, puede que no este prohibido pero tampoco es eso, porque el derecho a la intimidad esta reconocida en nuestra Constitución”.

NO ESTÁN OBLIGADOS

Otro tema es si un trabajador se puede negar a que su empresa le realice un test para saber si está infectado o ha pasado o no la Covid-19, para el letrado: “Los trabajadores no están obligados a realizarse esa prueba. Existe una sentencia reciente de un juzgado de Orense de una empresa de ambulancias, donde el magistrado considera que los trabajadores no están obligados a hacerse ninguna prueba si la empresa ha tomado las medidas sanitarias pertinentes. Medidas que son suficientes para el trabajador y su salud estén protegidos. Ir más allá es entrar en el terreno de la intimidad de las personas”.

EUROPA Y LA LEY DE RIESGOS LABORALES

El letrado ha recordado que el Reglamento Europeo de Protección de Datos de 2016 establece que los datos relativos a la salud son categorías especiales de datos personales y por tanto requieren una especial protección, quedando en principio prohibido su tratamiento. Además, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 14, recuerda que: "Es un deber del empresario la protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales".