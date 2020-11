¿Puede el coronavirus volverse crónico?

El covid persistente afecta en estos moments entre un 10 y un 15 por ciento de personas con coronavirus que continuan con sínrtomas meses después de haber superado la enfermedad. Hoy a Herrra a Cope Cataluña y Andorra hemos hablado de los enfermos con covid persistente con la doctora Lourdes Mateu del Hospital Germans Trias y Pujol de Badalona. Uno de sus pacientes que tiene 45 años y arrastra síntomas desde que se contagió en marzo y que atienden en Can Ruti explica su experiencia. “La semana que viene hará ocho meses que está enferma. En este tiempo, los síntomas han ido variante y evolucionando. He pasado de los ahogos y problemas respiratorios al principio, a los problemas dermatológicos y fatiga extrema; y actualmente el que me preocupa más son los dolores articulares y la niebla mental, que afecta la concentración y la capacidad para pensar” . A esta mujer le han hecho “seis o siete” pruebas PCR y siempre ha dado negativo. Lamenta que “si no hay constatación con pruebas diagnósticas, no existe la dolencia”. Por eso, la paciente dice que tienen prisa porque avance la investigación y obtener más respuestas. La paciente dice que: “Cada vez tenemos más la sensación que se convertirá en una dolencia crónica, y a nadie le gusta recibir este diagnóstico”.

EL HOSPITAL DE BADALONA FUE EL PRIMERO EN TENER UNA UNIDAD DE COVID PERSISTENTE

El Hospital Germanos Trias y Pujol de Badalona abrió en junio una unidad de covid persistente. Los médicos tampoco tienen claro qué los pasa a estos pacientes ni por qué. Lourdes Mateu, médica de la unidad de covid persistente creada recientemente en el Hospital Germanos Trias y Pujol, subraya que hace falta más investigación y concienciar el personal sanitario. Son pacientes que cuando hicieron la infección era leve. No necesitaron ingreso hospitalario y se sintieron un poco fuera del sistema sanitario.

TODAVÍA NO SON PACIENTES CRÓNICOS

Lourdes Mateu médica de la unidad de covid persistente ha dicho que: “En muchos casos no tenemos evidencia que hayan pasado la infección. estamos convencidos, pero es un problema para justificarlo. Esto ha dificultado que la misma comunidad médica se crea que existe esta patología. La doctora también ha comentado que: "No podemos hablar todavía de pacientes crónicos" .