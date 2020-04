Psicologica i fisicament necessitaven els menors la sortida al carrer durant el confinament?

Tant pel psicòleg com pel pediatre els petits han demostrat més responsabilitat que molts adults. El psicòleg ha destacat que aquest periòde de confinament no té perqué afectar als nens, sempre que no hi hagi hagut pel mig la mort d'algun familiar estimat. El pediatre ha recordat que la quarentena no té perqué suposar cap problema físic pels petits. Tots dos han volgut destacar que l'experiencia del confinament pot ajudar en molts aspectes a la maduració dels menors i restarà oblidada quan passi la pandèmia.