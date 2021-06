Es prova el dron català que netejarà els ports

La tecnologia ben aplicada fa una bona feina. Com és el cas dels drons aquàtics, s'han convertit en el nou sistema de recollida dels residus superficials els ports catalans. Cada vegada som més conscients de la importància de protegir el medi marí, el Clúster de Navegació de Catalunya va llançar l’operació "Netegem els ports" amb l’objectiu de netejar el nivell de les aigües subterrànies de tots els ports catalans en un termini de quatre anys. La prova pilot es realitzarà a Badalona. Parlarem amb el Miquel Guarner secretari general del claustre nàutic català.



-Doncs d'on surt la idea d'utilitzar drons per netejar els ports?



Tradicionalment hi havia feines que es feien de manera manual o utilitzant els mitjans tècnics que hi ha al nostre abast. Avui dia hem passat a netejar la làmina de l'aigua dels fons amb una embarcació que va recollint tot el que troba amb una mena de dron aquàtic que de manera automatitzada navega per l'interior dels ports i va recollint en un dipòsit tot el que va trobant.



-Aquest dron aquàtic que està fabricat per una empresa catalana va ser finalista en els premis innovació?



Correcte la nostra feina és promoure el desenvolupament econòmic d'un sector, però de vegades és una mica mal vist, com si fos massa elitista. El nostre punt de vista és que la nàutica també és un sector econòmic i evidentment hi ha embarcacions de gent que té molts diners, però també hi ha moltes embarcacions o petites eslores que pràcticament estan a l'abast de tota la població. Com ho considerem com un sector econòmic el que volem és que la gent inverteixi, evolucioni, millori i progressi. Portem set edicions on anualment celebrem els premis a la innovació on hi ha projectes nous noves tecnologies i justament l'empresa dels drons va ser un dels finalistes fa tres anys.