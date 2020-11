Hi ha prou personal sanitari per afrontar la segona onada del coronavirus?

En un intent per aconseguir metges i infermers per fer front a la segona onada de coronavirus, el Govern espanyol va aprovar un Reial decret que permet a les autonomies contractar professionals sense el MIR o extracomunitaris. Això ha indignat el sindicat Metges de Catalunya, que creu que anirà en detriment de la qualitat assistencial. Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra hem parlat amb el secretari general de Moetges de Catalunya, el doctor Josep María Pu , que ha assegurat que “després de tres o quatre mesos de pandèmia més de la meitat dels residents van marxar a treballar fora perquè el que se’ls oferia aquí no tenia cap atractiu”. Troba paradoxal que mentre això passa es busqui personal de l’estranger. I alerta: “No veurem metges alemanys, italians o francesos treballant en un hospital o ambulatori d’aquí. Haurem d’agafar altres metges que no tenen un sistema de garantia, com el d’Europa”. Això, afegeix, “farà caure en picat la qualitat assistencial”. Sobre el decret del Govern espanyol, el sindicat d’infermeria SATSE, per la seva banda, matisa que no hi ha problema si el que es vol es contractar professionals extracomunitaris formats aquí, o bé si estan esperant l’homologació del seu títol. El que sí que rebutgen de totes totes és que qualsevol persona amb titulació pugui fer qualsevol especialitat, com permet la nova normativa. A més, subratllen que per pal·liar la manca de personal es podria començar per ampliar les jornades dels que ja treballen. D'altra banda : “Un 15 % de la plantilla d’infermeria fa jornada parcial, d’un dia a la setmana”, “Els centres s’estan negant en rodó a ampliar-los la jornada i no ho faran fins que no estigui tot a dues hores de petar”, ha alertat. A l’atenció primària, segons Metges de Catalunya, s’han perdut 1.000 facultatius en 10 anys.