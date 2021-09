Propostes i reptes dels experts davant la segona tardor pandèmica

Amb la tornada a les escoles i a les feines, molts experts consideren que la incògnita no és si hi haurà sisena onada de la covid-19 a Catalunya, sinó com serà.

Amb la variant delta predominant i cada cop més població vacunada, especialistes apunten que un dels principals reptes de la segona tardor pandèmica serà detectar ràpid el virus i proposen cribratges a les escoles i en la població general.

Altres reptes, mantenir les mesures bàsiques de la covid i no voler córrer a l'hora d'aixecar restriccions, així com adaptar el sistema sanitari perquè no s'hagi d'ajornar més activitat.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb l'epidemiòleg Daniel López-Acuña sobre aquests reptes, com el de la nova soca sudafricana.

Les prediccions apuntaven que la immunitat de grup del coronavirus arribaria amb el 70% de la població vacunada i que aquesta xifra podria assolir-se a finals d'estiu a l'estat espanyol -de fet, Sanitat ha anunciat que s'hi arribarà entre aquest dimarts i dimecres-.

Aquest era un llindar d'inici ja discutit mentre molts països tinguessin taxes baixes de vacunació però, en qualsevol cas, la variant delta, molt més contagiosa, ha canviat les 'regles' i aquest càlcul ha quedat desfasat.

A finals d'estiu i amb la rentrée a tocar, tres experts de la covid-19 aporten claus per mirar d'entendre què pot passar en els propers mesos i com ens hem d'imaginar el futur de la pandèmia.

Els experts coincideixen a destacar que la immunitat de grup, en cas que es pugui aconseguir, cal situar-la ara al voltant del 90% o per sobre i que la vacunació és la solució, ja que fa més complicada la infecció i sobretot protegeix de la malaltia greu.

"És molt difícil predir quan arribarem a la immunitat de grup o si hi arribarem. És una línia de meta que canvia i crec que hi ha hagut una mala interpretació o transmissió de la informació per pensar que, quan s'arribaria a la immunitat de grup, la pandèmia hauria acabat"

Una sisena onada quasi segura

Es veu "probable" una sisena onada en les properes setmanes però també assenyala que se sap com es pot prevenir, amb mesures com les mascaretes i els aïllaments i promovent al màxim la vacunació.

"Mentre hi hagi pandèmia, hi haurà onades " però què cada onada és diferent en funció de molts factors, com el comportament social, les variants o les cobertures vacunals. "Les onades que veurem a partir d'ara seran diferents a les que hem vist. El nombre de casos no anirà en paral·lel a la mortalitat. Amb la població vacunada, el virus circula menys, però no deixa de circular i, si estar vacunats implica relaxar mesures, hi haurà més casos", avisa.

Reptes dels propers mesos

Les estratègies de la tardor passada no serviran per ara, perquè aleshores ja no van funcionar bé –no van evitar la segona onada- i perquè ara predomina una variant diferent, molt més transmissible. "Hem de ser creatius a l'hora d'identificar punts crítics", recalca.

Un dels grans reptes són les escoles, perquè és previsible que molts infants siguin asimptomàtics i recorda que en la majoria de casos la variant delta infecta tota la família quan entra a casa. Per això veu en els cribratges una eina "molt útil" que està sent "desaprofitada" i en proposa de forma sostinguda i massiva com fan altres països.

Els experts coincideixen a destacar que el final que espera al coronavirus és una "forma endèmica", que generi problemes concrets a una part de la població, que es podria revacunar per protegir-se.

"La resta de la gent, si tot va bé, l'acabarà passant com un refredat. Si podem aconseguir que sigui un més de la llista, sense causar un gran impacte en el sistema sanitari i gran mortalitat, situació que ara no tenim, ja seria un bon final per a la pandèmia", només s'ha aconseguit eliminar un microbi que afectava humans, el de la verola, en tota la història. No caldria, per tant, erradicar la covid-19, però sí que acabés sent un virus més.