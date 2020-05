El proper dilluns 11 de maig comença el període de preinscripció escolar

No són poques les persones que estan desitjant que arribi el mes de juny, de juliol o d'agost. Però qui pensa en el setembre també pensa en el curs escolar. I la notícia és que el departament d'educació de la Generalitat ja està preparant el retorn a les classes i, sobretot, estan preparant el tema de les preinscripcións. La FAPAC, la Federació d'Associacions de pares i mares de Catalunya, ja ha reaccionat a l'anunci de la preinscripció escolar, que podria començar l'11 de maig i seria de forma telemàtica. A la FAPAC no li agrada massa aquesta proposta. Per parlar del tema hem convidat a la Lidón Gasull, que és la directora de FAPAC: "Nosaltres estem d'acord en que la preinscripció es faci de forma telemàtica. De fet criem que això s'hauria d'haver fet ja fa temps. Amb el que no estem d'acord és en que no ens hagin avisat de res. Les escoles privades teníen aquesta informació, i nosaltres ens vam assabentar fa només dos dies, mentre veiem que algunes escoles ja ho sabíem fa temps. Les famílies de l'escola pública no teníen aquesta informació. Creiem que hi ha molt poca claretat sobre el tema, oficialment no sabem segur si el dilluns 11 aquest procediment començarà o no començarà. Hem de pensar que el procediment de preinscripció és un precediment llarg, que té moltes fases, i a més per les famílies és un procés molt important. Que a aquestes alçades no sapiguem encara el calendari de tot aqiest procés ens sembla preocupant. Nosaltres el que lamentem és tota aquesta confusió en un període que és vital per les famílies. Hi ha falta d'informació. Creiem que tot aquest procediment s'ha fet d'una forma opaca i que s'està actuant a esquenes de la ciutadania i no d'una manera transparent"