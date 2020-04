Prop d'un miler de consultes a l'Agència Catalana de Consum pel coronavirus

L'Agència Catalana de Consum (ACC) ha atès durant el mes de març 942 consultes relacions amb afectacions derivades de la crisi del coronavirus, una xifra que suposa el 27,34% del total de peticions fetes, que han arribat a les 3.444. La meitat de les consultes a l'ACC són per afectacions en el transport, principalment cancel·lacions aèries. El 33% són per altres serveis afectats com viatges, activitats culturals o d'oci, esportives o educatives, mentre que l'11,15% tenen a veure amb la restauració i els allotjaments turístics. Des de la declaració de l'estat de l'alarma, l'ACC atén totes les consultes per via telemàtica.

D'altra banda, l'ACC ha iniciat una campanya informativa per donar resposta als consumidors i promoure també un consum "responsable i solidari". La campanya consta de 12 càpsules sobre temàtiques com la cancel·lació de viatges o espectacles, dubte sobre quotes de serveis com gimnasos o acadèmies o la proliferació de males pràctiques o enganys.

El Govern també destaca que cal planificar les compres, comprar només el que és necessari i no acumular productes.

Elisabeth Abad, directora de l'agència catala del consum ens diu "tot el personal humà de l'agència està atenent totes les consultes des de la web i des de casa. Atenem a totes les consultes perquè entenem un servei essencial" ens explica "més de 1.000 consultes, un 20%, és sobre el coronavirus. Després parlem sobre reclamacions de viatges, cancel·lacions i, segurament, després de setmana santa ens arribaran moltes reclamacions sobre el tema." diu Elisabeth. "diguem que, ara com ara, la resposta que estan donant les companyies aèries a les reclamacions degudes a les cancel·lacions per coronavirus no està sent, des del nostre punt de vista, satisfactòria." Acaba