Cada cop hi ha més adolescents ludòpates i addictes als jocs online

La ludopatia cada vegada està més present entre els més joves. Parlarem amb la psicòloga d'ITA Argentona, Rita Anton.



- Arran de la pandèmia s'ha detectat un augment de casos de ludopatia entre els més joves. Com és de greu la situació?



La situació és greu perquè estem parlant d'adolescents, és a dir, un col·lectiu vulnerable. El joc online és molt difícil de controlar i socialment està normalitzat entre la població adolescent i adulta, a més a més és difícil de detectar quan comencen i quan tenen dificultats amb el joc. Habitualment el que ens trobem és que l'adult detecta que hi ha un nano amb dificultats i enganxat el joc online i això comporta actituds greus com per exemple robar a casa, desapareixen targetes de crèdit, absència escolar, quan hi ha un canvi greu en la conducta. Si poguéssim identificar aquestes conductes molt abans segurament la simptomatologia i les dificultats que té aquest adolescent no serien tan greus.



- Els recursos d'un jove són molt limitats. D'on treuen els diners?



La dinàmica és complexa perquè d'entrada poden jugar de manera online des dels mòbils i tauletes i és fàcil que un adolescent pugui suplantar la identitat d'un adult o utilitzar les seves targetes . Ens hem trobat en moltes ocasions que hi ha ni tan sols demanen un codi, és fàcil trobar plataformes en les quals pots utilitzar la identitat d'una altra. Normalment, la família no ho detecta fins que la situació és molt greu.



- Com han d'actuar els familiars?



L'addicció al joc és un problema en el qual hem d'intervenir tant en l'àmbit familiar com social. Les famílies hauríem de ser conscients dels riscos que pot haver-hi en una addicció al joc i al cap de la fi actua d'una manera molt semblant a l'addicció a les drogues, però en canvia el joc online el tenim normalitzat. Primer de tot han de conèixer la situació i traslladar-los. Després tenir un control sobre la utilització de les tecnologies del nostre fill o filla, podem fer-ho posant per exemple uns horaris.