El projecte Hard Rock, el macrocasí de Tarragona

Membres de la plataforma de Hard rock i del sindicat d'estudiants ha demanat suport a la universitat Rovira Virgili pel seu projecte. Es tracta d'un macro projecte d'oci que fa molt de temps que està sobre la taula. Per saber l'opinió del sector empresarial parlarem amb la presidenta de la federació d'empresaris d'Hostaleria i turisme de Tarragona, Berta Cabré.



- Què opines de la polèmica què hi ha?

Evidentment, és un projecte molt necessari en el territori i una gran oportunitat que no hem de deixar perdre perquè les oportunitats passen i després ens arrepentiriem molt. És un projecte que ens pot donar un posicionament a escala mundial sobre la nostra destinació i destacar avui dia la nostra entre totes les destinacions possibles, és molt important perquè generarà activitat durant tot l'any. És un projecte que no només porta oci sinó que també Shopping, per tant, hi ha tota una part de turisme de compres i és un producte que no tenim desenvolupat a la zona. Estem totalment a favor d'aquest projecte i pensem que és una opció clau per poder desenvolupar aquesta destinació.



- Es pot estendre per tot el territori català?



L'afecta més directe, estaria la demarcació de Tarragona, a la nostra zona, però evidentment és un projecte en el qual es pot beneficiar a tota Catalunya. Som un país que en poca distància el podem recórrer i això és un gran valor afegit, un element distintiu de la nostra destinació i afavoreix aquesta diversitat que tenim. Hard Rock ens pot ajudar en aquest procés de desestacionalització que fa anys que intentem i que portem allargant durant moltes temporades volem aconseguir treballar tot l'any, busquem una estabilitat en aquesta activitat turística.