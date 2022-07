Un projecte formarà a estudiants de secundària en la prevenció d'incendis

Una iniciativa europea aproparà els reptes del canvi climàtic i la reducció del risc d’incendis forestals als centres d’educació secundària. El projecte, anomenat ‘EduFire Toolkit’, és liderat per la Pau Costa Foundation (Espanya), amb la col·laboració de la Universitat Oberta de Catalunya (Espanya), la Universidad de Lisboa (Portugal) i el Leitrim County Council (Irlanda), i forma part del programa de la Unió Europea Erasmus+ per a l’educació, la joventut, la formació i l’esport

EduFire té com a objectiu educar l'alumnat de secundària (d'entre dotze i setze anys) en la prevenció d'incendis forestals mitjançant la metodologia d'aprenentatge basat en projectes i des del punt de vista transdisciplinar de l'àmbit STEAM (de ciència, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques). El projecte oferirà directrius i recursos pedagògics desenvolupats per tots els socis i sòcies de la iniciativa, orientats a incorporar el tema dels incendis forestals a escala curricular. És un repte que, com afirma Míriam Arenas —una de les investigadores del grup de recerca CareNet de la UOC que participa en el projecte— ja s'havia identificat en un projecte europeu previ (CUIDAR) en què el grup de recerca va participar fa uns anys.

El projecte oferirà un 'Toolkit' (una caixa d'eines) amb recursos educatius per despertar la curiositat i l'interès dels i les joves estudiants sobre tot el que faci referència als incendis forestals. La idea és que identifiquin i entenguin els reptes reals i locals relacionats amb el risc d'incendis forestals i la relació que tenen amb el canvi climàtic. Les activitats es dissenyaran també per fomentar la participació de la comunitat i així estendre l'impacte de la iniciativa.





Un projecte que converteix la comunitat educativa en cocreadora

A EduFire, alumnat i professorat dels tres països participants seran els cocreadors —guiats per l'equip del projecte— d'un conjunt d'eines educatives i orientades a la participació de la comunitat. Aquesta última és clau per tal de reforçar la consciència de la societat i la seva implicació en relació amb els incendis forestals, i serà on l'equip de la UOC —en el qual també participa l'investigador del grup CareNetIsrael Rodríguez-Giralt— farà les seves principals aportacions, tenint en compte l'experiència del grup en altres projectes en curs al voltant de la participació comunitària en la gestió d'incendis forestals com són WUICOM o PyroLife.

Les eines desenvolupades amb EduFire es testaran en alguns centres educatius de cada país participant (Espanya, Irlanda i Portugal) tenint en compte les diferents característiques i reptes pel que fa als incendis forestals de cada territori. I una vegada posades a prova i millorades, s'espera que es puguin fer servir també en diferents centres educatius europeus. Per això, en el transcurs del projecte s'organitzaran també diverses activitats de difusió i formació orientades a la comunitat tant educativa com acadèmica.

La idea del projecte, que disposa d'un compte a Twitter, és dotar d'eines i coneixements a la joventut i les seves comunitats per poder estar millor preparats davant dels incendis forestals actuals i futurs. La caixa d'eines tindrà dues guies educatives (una per al professorat i una altra per l'alumnat), sobre els incendis forestals tenint en compte l'aprenentatge basat en projectes (AbP), STEAM i el community engagement. Així mateix, aquesta caixa d'eines s'anirà completant al llarg del projecte amb materials i productes creats per l'alumnat dels tres diferents països. Tot aquest material és compartirà en obert.

Així mateix, la voluntat és inspirar i preparar la ciutadania perquè entengui moltes incerteses sobre els incendis forestals que tindran lloc les properes dècades i perquè s'hi conscienciï. Es tracta d'un repte urgent i global per al qual l'equip promotor espera que el projecte serveixi com a catalitzador per crear una xarxa de persones i centres educatius que vulguin sumar-s'hi. Per aquest motiu, es convida que qualsevol persona o centre interessat en rebre informació sobre el projecte i les diferents opcions de participar-hi es posi en contacte amb l'equip per mitjà de qualsevol de les vies indicades a la web del projecte.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb la tècnica del projecte de la fundació Pau Costa, Xènia Juan (àudio).