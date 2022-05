Professors i estudiants es mobilitzaran el 14 de maig

Els sindicats educatius continuen pressionant el departament d'Educació de la Generalitat després que el conseller Josep González-Cambray donés per trencades les negociacions. Així, van anunciar una nova mobilització de tota la comunitat educativa el 14 de maig per reclamar "una educació pública de qualitat". Els sindicats ja van avisar que durant el mes de maig convocarien noves dates de protesta i que no descartaven la vaga. Educació va decidir cancel·lar les negociacions després que dilluns passat els sindicats no es presentessin a la taula sectorial . Per saber com està la situació, parlarem amb la portaveu USTEC, Iolanda Segura.



- Ja teniu data confirmada de mobilització pel 14 de maig.



Serà una mobilització en clau comunitat educativa en la qual participen també la FAC i el sindicat d'estudiants. Hem fet aquest format perquè volíem que les famílies i els estudiants fossin inclusius.



- Que heu guanyat fins ara? En quina situació esteu?



La situació amb la conselleria està bloquejada, fins i tot van dir que tancaven la negociació, que de fet no hi ha hagut mai que una negociació és quan les dues parts s'escolten i avancen posicions. Sí que és veritat que el departament ha fet alguna demanada concreta, però no ha estat suficient, l'única cosa que demanàvem amb aquesta demanada és que s'acabés de fer el pas perquè el guany fos per tot el professorat i no només per una part de cara al curs vinent.



- Fa la sensació que això no acabarà el 14 de maig.

No, continuarem fent les mobilitzacions, encara hem d'acabar de concretar ben bé quines i de moment no podem dir res.



- Si la convocatòria es fa en dissabte, pot tenir la mateixa repercussió?



Ho hem de fer en dissabte perquè les famílies si treballen només podran assistir el cap de setmana.