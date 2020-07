Professionals de la salut demanen no criminalitzar els joves pel coronavirus

Imatges de gent celebrant festes al carrer en grups nombrosos, sense distàncies ni mascaretes han fet saltar les alarmes dels més crítics, sobretot ara que les dades mostren un augment de contagis de coronavirus entre els joves. La setmana passada, dels gairebé 500 casos positius detectats a Barcelona, un 31 % eren persones d’entre 15 i 34 anys. Experts de la salut argumenten que l’increment de positius “és normal” tenint en compte que ara es fan més proves PCR, també en gent asimptomàtica, que fa uns mesos tothom estava confinat i ara, un cop hem tornat a sortir, és evident que hi ha més riscos.

Crida a la responsabilitat

En aquest sentit demana no criminalitzar els joves, tot i que fa una crida a la responsabilitat a aquells que no respecten les mesures de seguretat. “El major índex de contagi és en nuclis familiars o laborals, però per edat i condicions socials, és més probable que un jove tingui molts més contactes que algú de mitjana o tercera edat”,

Aquest és també el missatge que llança el director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, que demana prudència als joves: “La nova normalitat no és tornar a allò d’abans, tampoc és renunciar a la diversió. És divertir-se d’una altra manera”. Segons Simón, cal que els plans socials siguin en grups més petits i reduir els cercles socials a aquells més importants per precaució.

D’altra banda, sobre alguns comportaments irresponsables, La psicòloga Mireia Forner de l’Hospital Vall Hebron, vol distingir els joves adults dels adolescents. Aquests últims poden actuar d’una manera més “impulsiva” perquè el cervell encara no té prou desenvolupat el sentit de la responsabilitat: “No estan prou desenvolupades aquelles àrees que tenen a veure amb el control de les accions i de valorar el risc que hi pot haver més endavant”