El sector esportiu demana que no es tanquin les instal.lacions esportives

Els gestors de les instal·lacions esportives s’uneixen per mostrar el seu desacord amb les noves mesures anunciades pel Govern català per mirar d’aturar els brots de la covid-19. En un comunicat publicat aquest diumenge, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya ha denunciat que la suspensió absoluta de l’activitat és la sentència de mort del teixit esportiu de Catalunya i denuncia que “cap de les mesures d’ajut anunciades a l’inici de la crisi sanitària pel sector esportiu s’han fet efectives.” segons ha explicat a Herrera Cope Catalunya el President de Unió Federació esportives de Catalunya

Servei essencial

El sector esportiu reclama que l’activitat física és un servei essencial, un fet que ha quedat demostrat durant el confinament. Els responsables asseguren que l’esport té un efecte positiu en la salut de les persones, tant a nivell físic com emocional, a més del reforç immunològic que aporta. Els signants del comunicat conclouen que les instal·lacions esportives són centres de salut.

Espais més que segurs

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya insisteix que no cal tancar de nou totes les instal·lacions esportives perquè s’ha fet una gran inversió per condicionar i preparar els centres per a la pràctica. La Federació recorda que s’han extremat els plans de neteja i desinfecció, que s’han senyalitzat els espais per garantir les distàncies de seguretat i que es posa a la disposició dels treballadors i els usuaris gels hidroalcohòlics, així com la traçabilitat dels usuaris. Tot plegat, diuen, supera les mesures preventives establertes per la normativa amb la voluntat de generar entorns de pràctica esportiva segura i fiable.