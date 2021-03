El Procicat aixeca el confinament comarcal i el comerç no essencial podrà obrir els caps de setmana

El Procicat aixeca el confinament comarcal a partir de dilluns i el comerç no essencial podrà obrir els caps de setmana. Tot i això encara es mantenen algunes restriccions com els grups bombolla en desplaçaments, acotació d'espais grans. Per parlar de la desescalada ho farem amb l'Àlex Goñi president de PIMEC comerç.

Aquesta desescalada ens dóna una mica d'oxigen?

<< És el que demanàvem al principi de setmana amb la campanya que vam engegar i que havia d'acabar dissabte amb una obertura virtual de botigues i veiem que aquesta pressió per part de tota Catalunya ha produït que hi hagi aquesta d'escalada de les botigues del dissabte. Ens haurien agradat també altres mesures com la part de la restauració que no ha estat modificada.>>

El Procicat hauria d'explicar millor els seus motius a l'hora de prendre decisions de per què si pot un sector i l'altre no?

<< Ha sigut el nostre debat al llarg d'un any. Nosaltres sempre hem demanat dues coses al Procicat, diàleg i una explicació de per què la restauració ha estat assenyalada com a transmissora de la pandèmia i volem una explicació, que ens ho demostrin amb informe epidemiològic. Si estem donant dinars, no entenem per què no podem donar sopars també, són mesures que no tenen una explicació.>>

Quan augmenti la immunitat com serà de ràpida la recuperació econòmica?

<< L'economia és una cosa molt flexible, no crec que la recuperació sigui lenta, tenint en compte que la vacuna també arribi als països veïns com Itàlia, França o Anglaterra, no té sentit crear un paradís on no poden venir els estrangers.>>

Les ajudes que s'estan donant són suficients?

<< Per salvar l'economia no ho són, en proporció les ajudes que hem rebut dels ajuntaments han estat més directes que les de l'administració de la Generalitat.>>