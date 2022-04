El problema de les benzineres petites

El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei (Agrucaes), Albert Campabadal, ha lamentat les "incerteses" entre les petites i mitjanes empreses del sector sobre com recuperar els 20 cèntims de descompte en el primer dia de la seva aplicació.

Critica que Hisenda hagi deixat algunes "llacunes" en el seu decret i que es pugui donar al cas que alguns dels negocis no recuperin els diners avançats fins al cap de tres mesos, fet que podria posar en perill la seva viabilitat. "O Hisenda és àgil o hi haurà un problema molt important dins del sector", ha advertit. Entre els usuaris, ha comentat que el primer dia ha transcorregut sense incidències però sí amb més afluència de l'habitual.

Campabadal ha explicat que les estacions han detectat com els clients s'han esperat a aquest divendres a primera hora per omplir el dipòsit i això ha causat més afluència del normal. A més, també hi ha influït que l'inici de l'aplicació de la mesura hagi coincidit amb divendres, a les portes del cap de setmana. "Es va fent, no hi ha problemes", ha assenyalat el president de l'entitat.

En canvi, on sí hi ha més dificultats és entre les empreses del sector per la poca concreció d'Hisenda sobre com cobrar els 20 cèntims de descompte i quin tractament ha de tenir aquesta quantitat, si per exemple ha de considerar-se com una subvenció o no, a l'hora de liquidar l'IVA per part de les empreses i els autònoms.

Amb tot, Campabadal també ha lamentat que el BOE només hagi deixat dos dies al sector per adaptar-se, ja que les estacions disposen de programes molt complexos que tenen en compte diferents variables; i que les associacions no tinguin un interlocutor vàlid amb el Ministeri d'Hisenda.

El president d'Agrucae ha detallat que les benzineres que no pertanyen a grans operadores tenen un marge brut d'entre 4 i 8 cèntims per litre, que un cop restades les despeses es queden en només un cèntim net.

"Si ens en queda un i n'hem rebaixat 0, n'hem de posar 19 de la nostra butxaca", remarca. Per això, considera que poques benzineres podran aguantar fins a tres mesos en cobrar els abonaments anticipats.

Teòricament, les estacions reportaran l'activitat del mes anterior per saber quina quantitat podran percebre. Segons Campabadal, Hisenda tindrà 30 dies per pagar i en cas de no fer-ho s'interpretarà que l'administració no està d'acord amb les xifres aportades i les benzineres hauran de posar una reclamació.

En el pitjor dels casos caldria recórrer a un contenciós administratiu i podria deixar els negocis sense cobrar durant setmanes.

Col·lapse a les benzineres de Repsol

Les benzineres de Repsol han tingut problemes aquest passat divendres al matí en les estacions de la seva xarxa per poder oferir el seu servei habitual i poder aplicar els descomptes de 20 cèntims.

La raó ha estat la gran afluència de conductors que s'han adreçat a les seves benzineres coincidint amb el primer dia de la bonificació i que ha provocat un pic en la demanda.

La petroliera ha afegit nous descomptes, a banda dels cinc cèntims que ha de bonificar d'acord amb el decret del govern espanyol. Concretament, n'aplica cinc més d'addicionals i deu per als clients de Waylet, que en cas de donar-se d'alta com a nous usuaris en seran tres més durant uns mesos, fins als 33 en total.

Al conjunt de l'Estat, la CEOE s'ha adherit a les queixes de la Confederació Espanyola d'Empresaris d'Estacions de Serveis per la "dramàtica situació" que han d'afrontar petites i mitjanes empreses del sector en haver d'avançar els 20 cèntims per litre de combustible que després els abonarà el govern espanyol i sense que se'ls hagi comunicat com es compensarà aquesta quantitat.

En la mateixa línia que l'Agrucaes, la CEOE també avisa que aquesta mesura pot comportar l'"asfíxia financera" de moltes d'aquestes empreses en un moment com l'actual i ha insistit que la inseguretat jurídica "és el pitjor enemic de l'activitat econòmica en temps de crisi". A més, no descarta tancaments i fallides d'aquestes petites empreses i afegeix que si es confirma aquest extrem seran els usuaris els que en sortiran perjudicats.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el president del grup Moure i propietari de les benzineres Autotuneoil, Marcos Moure (àudio).