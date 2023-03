El problema dels veïns sorollosos

És important tenir una bona relació amb els veïns perquè si no el teu dia a dia pot ser un malson. Aquesta és la situació que està vivint David Romero d'Horta. El tenim al programa perquè ens expliqui la seva història.



- Com és la teva situació des de fa tres anys?



És una situació insuportable perquè aquests veïns es posen a córrer, a jugar a futbol, a tirar objectes a terra o saltar, això durant tot el dia.



- Els hi dona igual l'hora que sigui?



Sí, ho poden fer com a la una de la matinada com a les dotze del migdia. Per aquest motiu és una situació complicada perquè no puc dormir, no puc descansar bé, és a dir, no puc portar una vida normal.



- I ells què diuen?



Hem parlat amb ells i ens diuen que no fan soroll, que ells no són.



- Et van provocar fins i tot una esquerda al sostre que vas haver de reparar.



Sí, són de tal manera els sorolls que provoquen que hi ha esquerdes en el sostre de tot el pis. A més a més, tenim una finestra on els vidres s'estan trencant i poden caure el pati.

Fotografía de la finestra de David Romero, veí afectat.





- Què diu la comunitat de tot això?



Vaig parlar amb l'assessoria i els administradors del bloc sobre la llei de la propietat horitzontal, que estableix unes normes de convivència i que podria solucionar aquesta situació insuportable, però no ens donen cap mena de resposta.



- Heu denunciat a la policia?



Denunciar costa molts diners i temps, llavors, hem parlat amb la policia i diuen que no tenen competències i ara estem parlant amb l'ajuntament per arribar a una mediació veïnal per poder solucionar aquest problema, però ho veig complicat perquè aquestes persones no saben conviure.