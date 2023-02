La primera llevantada de l'any

La setmana passada es preveia per aquesta un fred espectacular, és veritat que han baixat les temperatures, però potser no nevarà a quotes baixes com s'esperava. Per saber com serà la meteorologia dels pròxims dies, parlem amb l'Associació catalana d'observadors meteorològics, Sergi Corral.



- Tot a punta que aquesta setmana té moviment.



Els meteoròlegs estem contents i ho hauríem d'estar tots en general perquè estem a les portes d'un temporal de llevant i de fet és el primer de la temporada, no havíem tingut cap a la tardor. A més a més, aquesta situació ens portarà pluges sobretot al nord i al centre del país, no serà tan generals com potser havíem desitjat, però la bona notícia és que plourà generosament. La neu finalment no arribarà a quotes tan baixes com es presumia dies enrere, però sí que afectarà les quotes mitjanes a partir d'uns 800 o 900 metres com per exemple al Montseny, La Serralada Transversal, Alta Garrotxa o Pirineu oriental. Aquestes nevades poden ser molt abundants, en el Montseny per exemple es poden acumular entre 60 cm de neu i les altres zones fins i tot poden superar aquests cm.



- És una situació normal per aquesta època?



És una situació d'allò més normal a la tardor-hivern i que acostumem a tenir a les nostres contrades. Hem de posar els focus sobre el que és important, com per exemple, plourà, però no exageradament, caurà neu abundant a quotes mitjanes i altes i el que serà més important de tot serà el temporal de Mar, estem davant d'un temporal de Llevant curt, però que entrarà amb molta força i demà segurament les onades, sobretot a la Costa brava i costa central, podran superar entre cinc i sis metres d'alçada.