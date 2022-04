Com cada setmana analitzarem l'actualitat policial amb la portaveu de SAP-FEPOL dels mossos d'Esquadra, Imma Viudes.

- Felicitats per la primera cursa solidària dels mossos d'Esquadra.

Gràcies, animem a tothom que participi en aquesta causa solidària el diumenge 24 d'abril a les 10 del matí a Badalona, just el dia de després de la diada de Sant Jordi. El motiu d'aquesta cursa és intentar recaptar fons per investigar una malaltia que pateix l'Abril, és la filla d'un company mosso d'esquadra i pateix una malaltia molt estranya que es diu paraplegia espàstica, pateix atacs d'epilèpsia i una degradació muscular degenerativa. Els beneficis aniran destinats a l'institut de neurociències de UAB per investigar sobre aquesta malaltia de què no es sap quasi res.

Aquesta cursa té diferents modalitats, una caminada popular de cinc quilòmetres per aquells que no vulguin corre, però sí que vulguin participar, una cursa de cinc quilòmetres, una infantil i una amb dorsal 0 per aquelles persones que no vulguin anar però si col·laborar.

La inscripció calen dotze euros que inclou una samarreta tècnica molt maca, qui vulgui participar, pot clicar a www.bsevents.cat. Hi han apuntades més de 1200 persones, és la primera edició i esperem que hi hagi moltes més.

- Han condemnat a un advocat que va amenaçar a un mosso d'esquadra que testificava contra el client d'aquest. Un cop més la ficció supera la realitat.

Es tracta d'un cas concret on un agent estava declarant contra els incidents tan violents que van ocórrer a Barcelona on van llençar llambordes. Quan el mosso estava fent la seva declaració testifical, l'advocat que defensava a la persona que havia causat els disturbis , el va amenaçar davant de tothom, fins i tot davant de la magistrada.