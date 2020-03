Primer cas de coronavirus curat a Catalunya. Avui a Cope Catalunya i Andorra, programa especial a la recerca de la cara positiva de la crisi del coronavirus. Roger Ballescà, vicesecretari de junta de govern del Col·legi Oficial de psicologia de Catalunya; Lam Xiam Sheng, president de la Federació d'Associacions Xineses a Espanya; Josep Carner, president de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya; Montse Llopis, directora general de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials i Nuria Gilgado, secretaria de política sindical d'UGT-Catalunya. Tots plegats han donat la seva versió de la crisis del coronavirus a Catalunya.

El psicòleg ha fet una crida a la calma i ha pronosticat que la por tendirà a remetre. El president de la comunitat xinesa, ha estat molt dur amb les mesures del Govern Central, les ha considerat del tot insuficients. El president de la Gent Gran, ha mostrat la seva preocupació per si tanquen les escoles i pertoca als avis atendra als més petits, perquè els majors són el grup de risc més important del coronavirus. La directora general d'ACRA, Montse LLopis, ha lloat la feina que estàn fent els treballadors de totes les residencies d'avis de Catalunya que estàn fent un gran esforç durant aquesta crisis sanitaria. Des de la UGT a Catalunya han destacat les mesures aprovades pel govern de Pedro Sánchez. La més important, pels sindicalistes, ha estat considerar com a incapacitat laboral la baixa per coronavirus o en cas d'estar en aïllament serà una baixa similar a un accident laboral.

