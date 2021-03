Primer cap de setmana sense confinament comarcal. Què hem de recordar a l'hora de sortir amb seguretat?

Des del passat dilluns hi ha un lleuger desconfinament comarcal i el més possible és que els desplaçaments es posin a prova durant aquest cap de setmana en funció del temps. Ens aclareix les restriccions la senyora Imma Soler directora operativa de protecció civil.

Com podem moure'ns durant l'aixecament del confinament comarcal?

Ben bé el confinament comarcal no s'ha aixecat, el que es preveu és que hi ha gent unes restriccions que ja hi havia, però està més aquesta mobilitat de les persones quan es mouen amb el seu grup de bombolla que puguin en altres comarques. Cal recordar que encara estem en una situació complicada, recordem que venim d'un moment que els contagis eren molt alts i els hospitals estaven de bat a bat de persones ingressades a la. Tot això ha anat baixant, però molt lentament i encara estem amb uns números que són de risc, per tant, encara hem de mantenir aquesta vigilància. Si ens hem de desplaçar hem de tenir en compte, hem d'anar només amb el nostre grup de convivència, és a dir, aquelles persones amb les quals convivim sota un mateix sostre i sobretot mantenir les mesures preventives.

Quina documentació hem de portar per demostrar què som un grup bombolla?

La norma imposa unes mesures, l'autoritat ens demanarà que justifiquem el perquè d'aquest desplaçament i si ens ho demanen, mostrar el DNI perquè vegin l'adreça o el certificat autoresponsable on pot explicar la mobilitat que estem fent i que ja sabem la majoria de tots nosaltres com funciona i com l'hem d'omplir. Si tenim les mesures preventives molt presents, podem ajudar al descens del contagi, hem de saber fins on podem fer.