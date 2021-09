La primària augmenta les visites presencials amb la mateixa manca de personal

Actualment les xifres d'incidències per covid-19 són baixes gràcies al tant per cent de gent vacunada a Catalunya. Durant la pandèmia, una de les claus de la sanitat ha estat la consulta primària via atenció telemàtica, ha ajudat a solucionar les consultes que els pacients necessitaven. Parlarem amb el vicesecretari general de metges de Catalunya i metge de família al cap de Manso de Barcelona, el doctor David Arribas.



- En quina situació estan les visites presencials en l'atenció primària?



Les visites presencials no han estat possibles a causa de la pandèmia. Progressivament aquesta possibilitat va augmentant sempre que hi hagi espai per la seguretat. Hem d'esperar a veure si les xifres no pugin més, serà una situació més acceptable. A l'atenció primària entenem que la visita presencial té un valor afegit que no es pot substituir per una visita no presencial tot i que hi ha visites no presencials que es quedaran per què han donat un rendiment adequat, però sí que és veritat que el nostre funcionament és de proximitat i continuïtat amb el pacient.



-Es nota una davallada de xifres en l'atenció primària en la pandèmia?



La primària ha parat el cop durant la pandèmia, recordem que estem recorrent entre el 85-90% dels motius de consultes de la població. En aquest moment pararà el cop de la gran onada postcovid, és a dir, totes aquestes malalties que no han pogut estar diagnosticades o aquelles malalties que apareixeran de nou com la covid persistent o els trastorns mentals que tindrà la població O també l'impacte emocional de la pandèmia. No hem d'oblidar que el personal sanitari també ho ha patit i que tenim un gran esgotament.

-Des de fa molts anys l'atenció primària pateix una sobrecàrrega per manca de personal.

Sí, hi ha una doble mala gestió. Si no canvia el marc conceptual actual que tenim, no vindrà ningú. Som un país que produïm sanitaris de qualitat, que a més, desitgen tenir qualsevol país del món i que els acullen molt millor a fora que aquí. La realitat és que els sanitaris a la que poden, fan el salt i marxen. Quan parlem de condicions laborals també parlem del temps que disposem per fer la nostra feina, la capacitat que tinc de descansar entre jornades, no només la part salarial.