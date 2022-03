La prevenció és la millor arma per lluitar contra el càncer de còlon

Avui dia 31 de març, és el dia mundial per la prevenció del càncer de còlon. Estem parlant del càncer amb més altes incidències que hi ha ara mateix de fet és el primer càncer en homes i el segon en dones després del càncer de mama. Per obtenir més probabilitats d'èxit en qualsevol mena de càncer, és fonamental una prevenció adequada per detectar-ho com més aviat millor. Parlarem amb la doctora Elena Élez, investigadora del grup de tumors gastrointestinals i endocrins de la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia.



- La prevenció és la clau per qualsevol càncer?



Exacte, de fet en el moment que diagnostiquem un càncer, crec que avui dia ja estem en condicions de dir que no fem tard, però el que realment té un gran impacte en les xifres de supervivència és la prevenció, és una part crucial i és la clau per superar aquest tipus de malaltia.



- Darrerament, s'han fet moltes campanyes de prevenció del càncer de còlon, més enllà de la colonoscòpia després també hi havia el que pot de la farmàcia, et feies la prova i ho tornaves a enviar.



Així és, aquesta prova és un test de sang oculta i és el que fem servir per al cribratge de càncer de còlon, és a dir, això ja està sistematitzat a tota la nostra àrea de tot el país Des dels centres d'Atenció primària, remetem una notificació a aquest malalt entre 50 i 69 anys per fer-se aquest tipus de test, si surt positiu (que poden ser múltiples les causes) és quan es deriven els pacients per fer-se una colonoscòpia, ja que és la que ens pot ajudar a trobar el diagnòstic. El més important de tot aquest procés és descobrir lesions premalignes per poder identificar-les i evitar així que es desenvolupi la malaltia.