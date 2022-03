El preu de la llum segueix en màxims històrics

El preu de la llum ha assolit un màxim històric. L'escalada és constant des de fa moltes setmanes. Li volem preguntar si hi ha alguna solució al José Enrique Vázquez, president del grup de gestors energètics, que ens diu: “S'està parlant molt de la guerra d'Ucraïna, però és cert que aquestes pujades ja fa molts mesos que les patim, pràcticament des del mes de maig de l'any passat. Pensàvem que s'havia arribat ja al màxim, que s'havia assolit una certa pau, de fet en el mes de gener va baixar una mica el preu del gas, i és precissament el preu del gas el que marca el preu de l'electricitat. Però tot això ha canviat des de la invassió russa a Ucraïna, que des d'aquell dia el preu del gas no ha parat de pujar. L'any passat, per donar dades, el gas es pagava a 100 euros el megawatt hora, ahir estava a 195, i continuarà fins a l'estiu com a mínim a 180. És un conflicte molt complicat, i la Unió Europea no sé quan temps podrà aguantar. I és que el sistema de preus que tenim ara mateix és absurd, però no només a l'estat espanyol, sinó a tota la Unió Europea. El sistema s'ha de modificar, perquè paguem el preu de l'energia que es fa amb un cicle combinat, i si l'electricitat que es fa en aquest cicle combinat representa el 30%, doncs paguem tota l'energia produïda al preu d'aquest 30%, que és la més cara. Més que modificar tot el sistema, s'hauria de marcar una retribució màxima per cada tecnologia de producció. De manera que potser aquest 30% de l'energia si la paguem a 500 euros, però la resta potser la podem pagar a 60 o 70 euros, amb la qual cosa no la pagaríem tan cara. Jo crec que això és urgent i que el gobern espanyol ho ha de resoldre ja, no hi ha temps. Aquesta és una situació excepcional, i requereix mesures excepcionals per no crear una pobressa econòmica.