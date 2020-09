Es presenta una proposta perque els propietaris puguin recuperar abans els pisos ocupats

A Catalunya, segons xifres de l'any passat, el 2019, van haver 6658 ocupacions il.legals. Entre el gener i el juny d'aquest 2020 s'han produit 3611. A Madrid hi ha 557 ocupacions il.legals. Aquestes són dades que es van donar ahir, quan diversos representants del col.legi d'advocat des Barcelona van presentar una proposta de reforma legal que garanteixi als propietaris poder recuperar la seva propietat en un termini de 48 hores si els ocupants hi van accedir de manera il.legal. Julio Naveira és vocal de la comissió normativa del Col.legi d'Advocats de Barcelona, i amb ell volem parlar d'aquest tema: "Esperem que aquesta proposta que fen arribi a bon termini. És una proposta que surgeix davant un moment d'alarma social, tenim un greu problema generat per aquestes ocupacions il.legals. Aquesta proposta no és per qualsevol tipus d'ocupació. Hi ha veus que diu que és una proposta que no respecta els drets fonamentals de les persones, i aixó no és així i ha de quedar molt clar. Aquesta és una proposta que és només per aquelles ocupacions il.legals, aquelles que es produeixen mitjançant violència o intimidació. En aquests supòsits el que passa és que els mecanismes que tenim ara mateix a la llei no són eficaços. No són àgils ni són ràpids. I el que no podem permetre és que en el millor dels casos, per la vida civil, el propietari trigarà 6 mesos en aconseguir el desallotjament, i en la majoria de casos poden passar entre 2 i 3 anys. Això el que ha provocat és que els ocupes s'aprofitin d'aqueta impunitat, d'aquesta ineficàcia, i s'estan organitzant màfies i bandes que extorsionen als propietaris demanant-los diners a canvi de marxar del pis.