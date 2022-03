Es presenta la Xª edició del festival Jardins de Pedralbes

El Festival Jardins Pedralbes, que se celebrarà entre el 7 de juny i el 24 de juliol, ha programat per aquesta edició 34 concerts, protagonitzats per artistes com James Blunt, Simply Red, Blaumut, Jehtro Tull, Diego El Cigala, Andrés Calamaro, Patti Smith, Els Amics de les Arts, Raphael, Tom Jones, The Beach Boys, Jorge Drexler, Pablo Alborán, Juanes, Yann Tiersen i Gilberto Gil.

El director del certamen, Martín Pérez (àudio), ha explicat que Concert Studio ha guanyat la consulta pública de l'Ajuntament de Barcelona per organitzar el festival aquest estiu perquè no s'ha presentat ningú més i "no hi ha hagut rival" i ha anunciat que tenen un compromís amb el Govern de prorrogar el conveni per organitzar el certamen cinc anys com a mínim.

El director del festival ha assegurat que és la millor edició de la història del certamen perquè han reunit artistes del 2020, 2021 i 2022 i ha afirmat que hi ha 29 artistes que serien caps de cartell. "Reunim a caps de cartell en un únic festival", ha afegit.

La llista completa dels artistes que actuaran en aquesta edició són James Blunt, Simply Red, Rosario, Blaumut, Jehtro Tull, Diego El Cigala, Andrés Calamaro, Patti Smith, Els Amics de les Arts, Raphael, Nile Rodgers & CHIC, Madness, Tom Jones, A-HA, LP, The Beach Boys, Jorge Drexler, Crowded House, Il Divo – Tributo a Carlos Marín, Pablo Alborán, Alan Parsons, Agnes Obel, Paul Anka, George Benson, Juanes, Loquillo, Yann Tiersen, Kool & The Gang, Jessie J, Gilberto Gil, Ben Harper, Diana Krall i Crystal Fighters.

El 9 de juny serà la quarta edició de la Nit Solidària Festival Jardins Pedralbes. La vetllada comptarà amb un sopar solidari, la recaptació del qual es destinarà al Sant Joan de Déu Pediatric Cancer Center Barcelona, i l'actuació de Rosario. En aquesta desena edició la gastronomia tornarà a tenir un paper protagonista. Es comptarà amb noves propostes i restauradors que es presentaran les properes setmanes.

L'edició del 2021

A l'edició del 2021, prop de 100.000 assistents van assistir al festival. Els 42 concerts de l’'auditori principal van tenir una ocupació del 95,93% i 33 actuacions van esgotar les localitats.

Organització del festival

A preguntes dels periodistes, Martín Pérez ha confirmat que han guanyat la consulta pública per organitzar el festival aquest estiu, que ha realitzat l'Ajuntament de Barcelona.

Ha confessat que cap altra empresa es va presentar. "Passat i perdut aquest temps, hem arribat fins avui i hem guanyat per eliminació, ens hem quedat sols i no podíem perdre, hauria estat molt greu perdre sense rival".

Martín Pérez no està preocupat per poder organitzar el certamen en els pròxims anys. "Aquest any marxa l'Ajuntament de Barcelona i s'hi queda la Generalitat". En aquest context, ha anunciat que tenen un compromís amb el Govern per escrit de prorrogar el conveni amb Concert Studio per un mínim de 5 anys. "Estic segur que la Generalitat compleix els seus compromisos".

Ha apuntat que, entre les noves condicions sorgides de la consulta, es vol que el públic se situï en un espai molt petit i el festival es faci en una zona més reduït. "És imprescindible donar a la gent el que espera", ha dit el director del certamen. Pérez ha assenyalat que aquest punt l'estan negociant.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado