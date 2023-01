El present i futur de la lluita contra el càncer

La recerca en la cura del càncer és un tema de gran importància en la medicina moderna, ja que el càncer és la segona causa de mort a tot el món. Encara que hi ha diversos tipus diferents de càncer, tots es caracteritzen pel creixement anormal i descontrolat de les cèl·lules del cos.





En els últims anys, s'ha fet un gran progrés en el camp de la recerca del càncer. Els científics han après molt sobre com es desenvolupa el càncer i com es pot tractar de manera eficaç. Un dels avanços més importants ha estat la comprensió dels diferents tipus de càncer i com cadascun es comporta de manera diferent. Això ha portat a tractaments més específics i efectius per a cada tipus de càncer.





Una de les principals estratègies en la recerca del càncer és el desenvolupament de teràpies dirigides. Aquestes teràpies busquen atacar les cèl·lules canceroses de manera específica, en lloc de danyar les cèl·lules normals del cos.

Un exemple d'això és la teràpia dirigida del càncer de mama HER2-positiu, que s'utilitza per a tractar a les pacients amb càncer de mama que tenen un alt nivell d'una proteïna anomenada HER2 en les cèl·lules canceroses.

Un altre enfocament important en la recerca del càncer és el desenvolupament de teràpies immunològiques.

El sistema immunològic del cos pot ser capaç de combatre les cèl·lules canceroses, però sovint no ho fa a causa de la capacitat del càncer per a evadir la resposta immune.

Els científics estan treballant en el desenvolupament de teràpies que ajudin el sistema immunològic a reconèixer i atacar les cèl·lules canceroses. Un exemple d'això és el tractament amb anticossos monoclonals, que ajuden les cèl·lules del sistema immunològic a reconèixer i atacar les cèl·lules canceroses.

La recerca també s'està enfocant en el desenvolupament de teràpies combinades, que utilitzen diverses teràpies diferents per a tractar el càncer. Per exemple, s'estan investigant combinacions de teràpies dirigides i teràpies immunològiques per a tractar el càncer de pulmó.

A mesura que la recerca continua, s'espera que es desenvolupin nous tractaments.

A Herrera a COPE Catalunya hem valorat la situació de la recerca a Espanya amb la nova presidenta de l'associació espanyola d'investigació sobre el càncer (ASEICA), doctora Marisol Soengas (àudio).

