Pregnatis,la nova aplicació per a les embarassades

L’embaràs és una de les etapes més importants en la vida de qualsevol dona. I també és un temps de dubtes i d’incertesa, ja que passen moltes coses noves i inesperades que poden generar certa intranquil·litat, fins que es té la visita amb l’especialista per resoldre els dubtes.

És per això que un equip de ginecòlogues ha creat una aplicació mòbil que neix per solucionar qualsevol dubte que sorgeixi durant l’embaràs en qüestió de minuts.Cristina Madaula és la fundadora d aquesta eina que et permetrà visitar la teva ginecòloga en jun clic.

Una aplicació per a embarassades

- Vas a la visita de la ginecòloga, però en sortir t’adones que tens una infinitat de dubtes.

- Quan hi ha una complicació durant l’embaràs, a la consulta et quedes bloquejada, i després quan arribes a casa et sents confosa.

- Vols comentar el resultat d’una prova però encara falten dies o setmanes per a la visita.

- A vegades vols una segona opinió.

- T’han receptat un fàrmac, i quan en llegeixes el prospecte tens dubtes de si el pots prendre o no.

- A vegades és difícil contactar amb el professional que et controla l’embaràs.

- A internet no tota la informació és fiable, i et pot generar més dubtes.

Aquest i altres temes pròxims pots trobar cada dia de 12.20 a 13 hores a “Herrera a Cope Catalunya i Andorra”.Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena Cope a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13.00 i fins a les 14.00 hores no et perdis”Migdia Cope Catalunya i Andorra “.

Un temps de ràdio en directe amb les millors entrevistes musicals dels artistes que triomfen o els escriptors que presenten les seves últimes novetats literàries. No manca mai l'última hora informativa comptada de forma agil i ràpida .Un avanç de les notícies esportives que s'amplian a les 15.05 hores en “Esports Cope” o el temps i la mobilitat en les carreteres catalanes. Recorda, de 12.20 a 14 hores, escolta Cope Catalunya i Andorra.

Podeu seguir el programa a través de les xarxes socials.Twiter,Instagram i Facebook @Cope_catalunya .I a COPE.ES ,tindreu tota l informació minut a minut