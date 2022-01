La precària situació de les infermeres a Catalunya

Un dels mals endèmics és la situació de la infermeria a Catalunya. Per saber com està la situació parlarem amb la directora del coneixement i desenvolupament professional del col·legi oficial d'infermers i infermeres de Barcelona, Glòria Jodar.



- La situació de la infermeria Catalunya es podria definir com un mal endèmic?



Jo diria que és una situació que es produeix Espanya i també a Catalunya. Hi ha una gran diferència respecte a la resta d'Europa i aquesta situació ja estava abans de la pandèmia, de fet ja pronosticàvem l'envelliment de la població i l'augment de problemes de salut crònics i complexos es necessitarien moltes més mans per poder cuidar de les persones la pandèmia el que ha fet és posar-ho en evidència. Hauríem de posar-nos mans a l'obra per poder resoldre-ho perquè a més a més es preveuen jubilacions de manera immediata.



- Veient aquesta situació, per què les administracions no fan res?



Fan accions el que passa és que no són suficients i el paper de la infermera potser no s'ha acabat d'entendre fa molts anys que ha deixat de ser un paper tècnic i de fet les infermeres fa més de trenta anys que tenen un grau i un reconeixement són les que vetllen per la cura de la població i, per tant, aquest és un bé que no podem deixar a un costat. Les administracions realitzen canvis, però molt tímidament, per exemple, està augmentant el nombre de places d'infermeres a les universitats i també està incrementant el nombre d'infermeres què fan la residència i l'especialitat, però segurament no és suficient, creiem que s'han de fer passes molt més grans. Després també hi ha altres accions com el reconeixement d'aquestes accions que realitzen les infermeres, aquest també és un dels motius pels quals algunes han deixat la professió o han marxat a l'estranger.