Ja pots autoreparar-te el teu mòbil

El nostre expert en tecnologia mòbil i comunicació, Eduard Porta, ens explica l'actualitat tecno a Herrera a COPE Catalunya (àudio).





Els clients d'Apple ja poden comprar peces i eines per a reparar els seus dispositius

Apple ha anunciat que les reparacions d'autoservei ja estan disponible a Espanya.

Aquesta iniciativa, que cobreix les reparacions “més freqüents” en les gammes de l'iPhone 12 i iPhone 13, així com els portàtils Mac amb xip Apple, permet als clients de la companyia accedir a manuals de reparació i peces originals d'Apple en Self Service Repair Store.





Apple afegirà un xifrat punt a punt a les còpies de seguretat de iCloud

Apple ha comunicat que afegirà un xifrat punt a punt en les còpies de seguretat d'iCloud, el seu sistema d'emmagatzematge en el núvol.

Amb la protecció estàndard, Apple protegeix la informació xifrant-la quan està en trànsit, emmagatzemant-la en un format de xifratge i assegurant les claus de xifratge en centres de dades de la companyia.

Aquest sistema permet a Apple ajudar el seu client a recuperar les dades en cas que sigui necessari. Per part seva, el xifrat punt a punt xifra la informació utilitzant claus derivades dels dispositius i el codi del dispositiu (que només l'usuari coneix). Això significa que només el client pot desxifrar la informació i accedir a ella.

Apple també recorda que el xifrat punt a punt requereix l'autenticació de doble factor per a l'ANEU d'Apple. Així mateix, és convenient esmentar que amb aquest sistema ningú, ni tan sols Apple, la policia o un atacant, pot accedir a les dades xifrades.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Apple podria admetre botigues de tercers en iOS 17

Apple planeja permetre que els usuaris instal·lin botigues d'aplicacions de tercers en iOS, Aquest canvi, que arribaria amb iOS 17 i acompanyat de l'opció d'instal·lar aplicacions mitjançant sideloading.





Presentats els Xiaomi 13 i 13 Pro, amb Snapdragon 8 Gen 2, MIUI 14 i cambres Leica

Xiaomi ha presentat els mòbils Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro, els seus dos nous topall de gamma que una vegada més han estat creats en col·laboració amb Leica, el fabricant alemany de càmeres fotogràfiques.

Els telèfons intel·ligents s'han anunciat al costat de MIUI 14, la nova interfície de *Xiaomi que promet oferir una experiència més fluida apostant per la simplicitat i l'optimització.





Twitter rellança la subscripció Blue per 8 dòlars

Twitter Blue aquesta disponible des del Dilluns 12 per a tots els usuaris de la xarxa social, podran subscriure's a Twitter Blue per a accedir a una sèrie d'avantatges com editar tuits i tenir un perfil verificat amb insígnia blava.

En aquesta ocasió, qualsevol persona que pagui per Twitter Blue i vulgui mostrar el segell blau de compte verificat haurà de registrar un número de telèfon i esperar que la companyia l'aprovi.

Els subscriptors podran canviar el nom d'usuari, l'àlies i la foto de perfil, però si ho fan perdran temporalment la marca blava fins que el seu compte sigui revisat de nou.

seran 8 dòlars mensuals excepte per als quals paguin mitjançant l'App Store, que hauran d'abonar 11 dòlars al mes.

Twitter no ha comentat el perquè d'aquesta diferència de preus, però tot apunta al fet que la companyia busca compensar la comissió de fins al 30% que Apple aplica a totes les compres fetes des d'una app.