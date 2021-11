És pot frenar el canvi climàtic a Catalunya?

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha participat aquest dijous en l'acte de celebració del 25è aniversari del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) on ha posat de relleu la necessitat urgent de prendre decisions al voltant del canvi climàtic.

"Les decisions les hem de prendre avui. Si les prenem l'any que ve ja no hi serem a temps", ha apuntat Aragonès, que ha aprofitat per dir que "tot canvi o transformació que no fem nosaltres ens vindrà donada i, per tant, ens hi hem d'implicar plenament com a país". El cap de l'executiu ha recalcat que cal avançar cap a un aprofitament òptim dels recursos per aconseguir un model que afavoreixi "l'equilibri econòmic i ambiental".

Aragonès, que ha acudit a l'acte de celebració del CTFC acompanyat per la consellera Teresa Jordà -que també ostenta la presidència de l'entitat-, ha defensat la "contribució extraordinària" que ha fet el centre i la seva importància de cara el futur "en un context marcat per l'emergència climàtica". El president ha posat en valor la idea de la "Catalunya sencera" i ha deixat clar que "la garantia de benestar ha d'arribar a tot el país".

En relació al repte del canvi climàtic i l'agenda 2030, Aragonès ha deixat clar que "les decisions les hem de prendre avui, i si les prenem l'any que ve ja no hi serem a temps". Parafrasejant Joan Fuster, Aragonès ha apuntat que "tot canvi climàtic que no gestionem i tota transformació derivada que no fem, ens vindrà donada i, per tant, com a país ens hi hem d'implicar plenament".

El cap de l'executiu català ha posat de relleu la importància de la bioeconomia que, segons ell, ha de permetre "generar noves activitats econòmiques a la Catalunya sencera i ha de permetre que el futur model de país arribi al conjunt el territori". "Tenim un full de ruta, però a més tenim oportunitats de posar recursos al full de ruta", ha reblat.

De la seva banda, la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, ha apuntat alguns dels reptes de futur del Departament com ara "l'assoliment d'un model de creixement molt més racional i respectuós amb el medi ambient i l'espai agrari". Jordà ha assegurat que desitgen un "creixement equilibrat i regenerador que garanteixi la cohesió territorial i reforci el posicionament de tota la cadena de valor".

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat del tema amb el professor titular del departament de física de la Universitat de Girona i membre del grup d'experts del canvi climàtic a Catalunya, Josep Calbó. (àudio).