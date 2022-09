És possible posar un topall als preus dels aliments?

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha expressat aquest dilluns el seu "suport" a la 'proposta de Yolanda Díaz de plantejar un acord a les grans distribuïdores i cadenes de supermercats perquè redueixin el preu dels aliments bàsics.

En declaracions als mitjans, Montero ha afirmat que veu "de sentit comú" que es plantegi a les distribuïdores que "facin un esforç afegit". La ministra, que s'havia oposat a la mesura quan es plantejava com una obligació de rebaixa de preus, creu que la qüestió ara "està bastant més enfocada".

Montero, ha assegurat que el govern espanyol no imposarà per llei un preu màxim als aliments bàsics, però sí que ha obert la porta a exigir més esforç als sectors "que es beneficien de forma extraordinària de la crisi".

Montero ha defensat que la proposta de la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, no es planteja com una "regulació" de preus sinó que busca un acord.

"Estem en diàleg amb les grans distribuïdores perquè no es contagiï la inflació als preus finals. Totes les empreses han d'estar en la línia que no es traslladin els preus al consum final", ha detallat.

En matèria energètica, Montero ha tornat a defensar la importància d'un gasoducte que uneixi Espanya i la resta d'Europa, dies després de la negativa del president francès Emmanuel Macron del Midcat.

Segons Montero, es tracta d'una infraestructura d"'interès europeu" que té alternatives "en cas que França no deixi que passi pel territori", per exemple, a través d'Itàlia per via marina.

