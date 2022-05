A on posem el límit del bon ús dels videojocs?

En l'actualitat els videojocs estan estigmatitzats pels pares, però hi ha estudis que diuen que els videojocs desenvolupen la plasticitat cerebral dels nens. Fins a quin punt és positiu jugar a un videojoc i quan comença a ser perillós? Per resoldre aquestes qüestions parlarem amb la neuropsicòloga clínica i professora de Psicologia de la Universitat Abat Oliba CEU, Marina Fernández Andújar.



- Fins a quin punt és positiu jugar a un videojoc?



El videojoc està molt a l'abast de la nostra població juvenil, és tota una realitat. El punt crític que hem de valorar és el seu ús (freqüència, duració i intensitat) i el comportament del nen. Més enllà també hem de tenir compte amb la temàtica i l'edat a la qual està dirigida. Per tant, és positiu o negatiu? Depèn de l'ús i la classe de videojoc.



- És veritat que ajuda al desenvolupament de la plasticitat cerebral?



El que han dit aquests estudis no són concloents perquè per exemple, si utilitzem videojocs adequats, el contingut pot fer que amb aquesta experiència estimulem certes funcions neuropsicològiques, però el que no es sap encara avui dia sí el cervell canviarà amb aquestes experiències. Probablement, no serà dolent i amb el temps potser notarem uns canvis positius. Això sí, mai s'han de substituir per activitats socials en la vida escolar i familiar.



- A partir de quina edat seria adequat deixar jugar als nens a videojocs?



No hi ha un consens entre professionals, però sí que és veritat que molts videojocs van dirigits a treballar certes funcions que fins als dotze anys no estan desenvolupades, per tant, seria recomanable evitar-ho abans d'aquesta edat.