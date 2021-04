"Posa't una mona per barret" de Marc Rodellas

L'any passat pel dia de la Mona de Pasqua va començar en plena pandèmia la campanya "Més mona que mai" i aquest any també hi ha un altre amb el nom de "Posa't la mona per barret". Parlarem amb el Marc Rodelles de la pastisseria Rodelles.

Com es dissenya una mona?

<< En moltes ocasions, la inspiració em ve treballant, una peça em porta a un altre, és una progressió , sempre van sortint coses noves. >>

Un punt a destacar de la vostra pastisseria és la creativitat, heu guanyat premis que ho corroboren. Quina conclusió traieu de la campanya "Més mona que mai"?

<< Estem contents d'haver-ho fet i també en certa manera de què s'hagi acabat, vam haver de reinventar la mona, els fillols podien triar la mona amb tots els inconvenients del confinament. Ara dintre d'una certa normalitat, el fillol ha pogut venir amb el padrí.>>

Va ser una iniciativa ben rebuda, es van unir més de 140 pastisseries.

<< Moltes m'envien emails i a través de les xarxes socials d'altres pastisseries per saber si aquest any també es farà, però no ho veiem necessari. Amb tota la feina que teníem d'organitzar la Pasqua, vam també d'organitzar la campanya, va ser una feina extra que vam fer molt contents, però ja s'està normalitzant tot i hem decidit no fer-ho.>>

En què consisteix la nova campanya "Posa't la mona per barret"?

<< Aquest l'hem enfocat en l'ou de Pasqua dividit en dues parts, la forma d'ou com a base i després la part de dalt amb una temàtica.>>