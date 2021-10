Es posaran càmeres als taxis de Barcelona?

El sector del taxi, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana i l'Institut Metropolità del Taxi (Imet) ultimen una reunió per parlar de la seguretat al sector. Segons el portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez, la trobada ja està acordada i se celebrarà la setmana que ve, tot i que encara no se sap el dia.

El col·lectiu exigeix poder dur càmeres als cotxes davant l'augment de robatoris que han detectat darrerament a l'àrea metropolitana. De la seva banda, els Mossos confirmen que hi ha d'haver una reunió, però desconeixen ara com ara la data o els integrants que hi haurà. Consultats per la qüestió, a l'Imet no donen de moment detalls de la trobada.

Els Mossos d'Esquadra han comptabilitzat 19 denúncies per robatoris amb violència i 49 per furts a taxistes aquest any -des de gener fins setembre- a la ciutat de Barcelona.

Aquest passat dilluns s'han reunit Mossos i representants d'ÉliteTaxi davant la inseguretat que manifesta el col·lectiu pels presumptes robatoris i agressions sofertes en les últimes setmanes i per demanar que s'instal·lin càmeres de seguretat en els vehicles.

En relació als robatoris amb violència a taxistes, el 2019 es van comptabilitzar un total de 51 denúncies, la xifra va baixar a 24 en 2020 i aquest 2021 ja s'han denunciat 19 casos.

Sobre els furts, Mossos va tenir constància de 141 furts a taxistes de la ciutat en 2019; 74 el 2020 i aquest 2021 ja s'han comptat 49.

El portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, ha explicat que els Mossos estan a favor d'instal·lar càmeres de seguretat a l'interior dels taxis "sempre que es compleixin els requisits de protecció de dades", ja que reforcen la seguretat.

"A ells també els facilita molt la feina quan hi ha un robatori o un furt reconèixer la persona a través de les imatges, però la decisió final d'instal·lar càmeres està en mans de l'Institut Metropolità del Taxi (Imet)", ha afegit.