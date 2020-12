Portem la mascareta en el seu lloc ?

El Consell de Col·legi de Farmacèutics de Catalunya (CCFC) ha posat en marxa una campanya que, sota el lema “La mascareta en el seu lloc”, té com a objectiu promoure el bon ús de la màscaretes.Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, parlem d'aquesta campanya amb Marta Gento, farmacèutica comunitària i vicetresorera del col.legi de farmacèutics de Barcelona, L'objectiu és aconseguir que la població sàpiga actuar correctament durant les festes de Nadal responent a preguntes com ara “Com m'haig de posar la màscara? Com me l'haig de llevar? Cada quant l'haig de renovar? Què haig de fer si la vull tirar?” La campanya té com a material principal un cartell informatiu amb tres missatges clau. En primer lloc, perquè la màscara sigui efectiva, s'ha de portar ben posada i ben ajustada. En segon lloc, és important que la renovem per a portar-la en bon estat. I, finalment, cal tenir en compte la qualitat de la mateixa i que estigui certificada. D'altra banda, també s'han elaborat sis infografies, que ajuden a resoldre els dubtes més freqüents dels usuaris. D'una manera molt visual, en les infografies es detalla que la màscara ha de cobrir nas, boca i barbeta i s'ha d'ajustar la part metàl·lica al nas; que abans de posar-nos-la ens hem de rentar les mans amb aigua i sabó; i, una vegada col·locada, no l'hem de tocar amb les mans i, si ho hem de fer, hem de rentar-nos-les primer amb aigua i sabó. Aquesta higiene de mans també és molt important a l'hora de retirar-la. En les imatges gràfiques també es detallen les característiques de les diferents tipologies de màscares, quan renovar-la (cada 4-8 hores) i com guardar-la (bossa independent preferentment transpirable), així com la manera correcta de dipositar aquests elements protectors, que sempre hauran d'anar a la fracció resto. Gràcies a la seva accessibilitat, proximitat i capil·laritat, les farmàcies comunitàries tenen un enorme potencial com a recurs sanitari, fet que ja es va demostrar en la primera onada de la pandèmia, on van tenir un paper clau a l'hora d'informar, tranquil·litzar i aconsellar a la població quan es dirigia a les oficines de farmàcia amb diverses casuístiques, a més de continuar duent a terme la seva tasca habitual relacionada amb l'àmbit del medicament. En aquest sentit, aquesta campanya que s'impulsa és un exemple més de la capacitat de la xarxa de 3.200 farmàcies de Catalunya per a donar resposta a les necessitats de la població en un moment tan crucial com l'actual i en el marc de la crisi sanitària que estem vivint.