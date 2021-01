¿Por qué se van a vivir los youtubers a Andorra?

Hoy en Herrera a Cope Cataluña y Andorra hablamos de la huida de algunos youtubers a Andorra para pagar menos impuestos. Tratamos el tema con el profesor de la UPF (Universidad Pompeu Fabra) y experto tributario Albert Segués.

UN FENÓMENO EN ALZA

El éxodo de youtubers hacia Andorra para pagar menos impuestos es un fenómeno al alza. El último caso conocido es el de Rubén Doblas, El Rubius, que ha cambiado su residencia a Andorra . Pero ¿qué se pueden llegar a ahorrar estos youtubers u otros “viajeros” cambiando la residencia? Pues, mucho dinero que dejan de pagar y que perjudican, aunque sea sin quererlo, los contribuyentes con sueldos más bajos. Según el experto: “Un youtuber que ingresa 50.000 euros el año se puede ahorrar 10.000 euros en IRPF si vive en Andorra en lugar de Cataluña, o uno que cobra medio millón de euros el año se puede llegar a ahorrar unos 200.000 euros a la declaración de la renta”. Según los expertos, la legislación actual entre Andorra y España y el boom del trabajo a distancia que ha traido la pandemia, puede hacer crecer todavía más este fenómeno.

ANDORRA YA NO ES UN PARAÍSO FISCAL

El profesor Segués, ha explicado que: “Hace años Andorra salió de la lista negra de paraísos fiscales, pero la brecha fiscal entre Cataluña y Andorra todavía es abismal. No solo con los impuestos indirectos como el IVA o el IBI, sino sobre todo con el impuesto de patrimonio, que en Andorra no existe, y el Impuesto de la renta. Para empezar, los primeros 24.000 euros no tributan. En Andorra hay una serie de exenciones, pero el máximo que se paga de la renta es un 10%”. Segués ha recordado que: “Si un ‘youtuber’ gana 100.000 euros, en Cataluña tributa un 35%. En Andorra, el máximo es un 10%. Si en lugar de 100.000 euros son 200.000, es un 41%” . El profesor de la UPF y experto tributario Albert Segués admite que este es un escenario especialmente atractivo para los youtubers y para los que trabajan a distancia. Finalmente el profesor ha sugeridoque : “Otro día hablamos de la ética que comporta cambiar de domicilio para pagar menos impuestos”.