¿Por qué no tenemos vacunas aprobadas para los menores de 12 años?

Las vacunas están demostrando su eficacia de forma clara con la reducción de mortalidad o de sufrir una covid-19 grave. Pero aún queda mucho por hacer. Las cifras de personas vacunadas con la pauta completa en España es excelente aunque todavía quedan unos puntos débiles que resolver. Aumentar la ratio de vacunados de 20 a 35 años y aprobar una vacuna para los menores de 12 años.

¿Porqué aún no hay una vacuna para los menores de 12 años?

En 'Herrera en COPE' Cataluña hemos hablado con el director clínico de pediatría del hospital Germans Trias de Badalona, el doctor Carlos Rodrigo. “Cierto que aún no hay una vacuna aprobada para los menores de 12 años y esto lo que demuestra es la seguridad que se aplica en estos protocolos de medicamentos” explica Rodrigo. “Las vacunas que ahora están usándose, probablemente, serán válidas para este sector de población pero sencillamente lo que ocurre es que aún no hay terminados ensayos clínicos al respecto. Los ensayos se focalizaron el la población diana sensible del virus”, dice el pediatra del Gemans Trias.

El doctor ha tenido también un mensaje para aquellas personas que se creen el bulo que dice que las que se están usando ahora son vacunas experimentales: "Nada más lejos de la realidad y esta es una de las pruebas. Si no hay estudios clínicos al respecto no se aplica la vacuna”.

El Departamento de Salud busca ideas para convencer los jóvenes que se vacunen

Según la secretaria de Salud Pública, Camen Cabezas, de las vacunas disponibles, solo se están poniendo el 15 %, y hay un millón y medio de dosis que no se están administrando. Además de las llamadas que se están haciendo, Salud está hablando con 'influencers' y con otros departamentos para conseguir llegar al público más joven, porque el otoño preocupa.

El doctor Rodrigo explica que “esta franja de edad es la que nos debe preocupar ahora. Entre otros posibles motivos, existe una falsa sensación de seguridad al ver que, en caso de desarrollar la enfermedad, no se presenta habitualmente de forma grave”, concluye el director clínico de pediatría del Hospital Germans Trias.