¿Por qué son adictivas las rebajas?

Llegan las rebajas de verano de la Covid-19¿Serán unas rebajas diferentes?¿Compraremos por comprar?¿El confinamiento nos puede haber transformado sin saberlo en compradores compulsivos? Hoy en Herrera a Cope Catalunya y Andorra la psicóloga sanitaria y coordinadora de CEPSIM, Candela Molina, ha explicado que: “Hay un determinado colectivo más sensible o vulnerable a comprar de manera compulsiva que son adictas a las compras, aunque esas personas compran durante todo el año independientemente de haya rebajas o no. Esas personas no se movilizan por las rebajas sino por temas personales y emocionales que les llevarían a comprar”.

IR DE COMPRAS REBAJA LA ANSIEDAD

Para la psicóloga: “ Al principio del confinamiento se compraba compulsivamente por miedo, ahora puede que se dé una paradoja. Personas comprando de forma compulsiva porqué consideran que se lo merecen y otras que no compren por miedo a las aglomeraciones”. Candela Molina ha explicado como funciona el cerebro en los casos que una persona va de comprar para rebajar su ansiedad. La psicóloga ha dicho: “Las situaciones displacenteras ocasionadas por un conflicto o una emoción pueden ir a menos comprando alguna cosa. Todo gracias a la activación del sistema de recompensa del cerebro tras la liberación de una sustancia llamada dopamina relacionada con el placer”.

NO HAY NADA GRATIS

La coordinadora de CEPSIM, ha aconsejado no ir de comprar si tienes ansiedad , que se tenga en cuenta la palabra “gratis” que no siempre significa lo que nos imaginamos, que hagan una lista con las cosas que quieren comprar o que utilicen dinero en metálico o que limiten el crédito de su tarjeta de crédito.

