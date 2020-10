¿Por qué pagan IVA de lujo peluquerías y centros de belleza?

Las peluquerías y centros de estética alertan que se pueden perder más de 11.000 puestos de trabajo si no se rebaja el IVA del 21 al 10%. Dicen que si no se rebaja este impuesto cerrarán la mitad de los 8.000 centros que hay en Cataluña en menos de seis meses. Hoy en Herrera a Cope Catalunya i Andorra hemos hablado con la presidenta de la Federación Catalana de peluqieria y belleza, Carme Molas. “El cierre del centros de estética por la pandemia y el hecho que se hubiera calificado de servicio esencial pone en entredicho un IVA de artículo de lujo”, según la presidenta.

"NO PODEMOS PAGAR 21 % DE IVA SI SOMOS UN SERVICIO ESENCIAL"

La Federación Catalana de Peluquerías, no participó en la huelga de ayer pero si ha participado en las protestas ante las sedes de Hacienda para reclamar la rebaja del IVA. Según Molas: “Es incoherente que se los aplique un 21%, cuando durante la pandemia se los ha llegado a considerar un servicio esencial”. Las peluqueras recuerda que: “El 2012 les subieron el IVA del 10 al 21%, y, a pesar de ser considerados un servicio esencial, no se los ha bajado, como sí que ha pasado con otros sectores”. La peluquería es el único que todavía no ha recuperado el IVA reducido, como sí que han hecho el cine, las discotecas, las funerarias o las floristerías.

LA PANDEMIA HA PUESTO AL LÍMITE A LAS PELUQUERIAS

El coronavirus ha puesto a las peluquerias y centros de estética al límite de sus posibilidades. El trabajo ha bajado y los gastos han subido, a causa de todos los protocolos. Las peluquerías y centros de estética avisan que las nuevas restricciones del gobierno, que prohíbe los tratamientos estéticos, podrían hacer desaparecer la mitad de los salones de belleza.