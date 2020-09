¿Por qué las personas con gafas se infectan menos de covid?

Un metaanálisis publicado en la prestigiosa revista 'The Lancet' , el pasado mes de junio,sugirió que las gafas de sol deben usarse, pero no solamente los días de sol sino también los más nublados para protegernos del coronavirus. Otras investigaciones, como la investigaciones centradas en la protección ocular ya han apuntado que las personas que utilizan gafas consiguen reducir de manera importante el riesgo de infección, y la OMS ya ha tenido esto en cuenta . Al cubrir los ojos, los estás protegiendo de ser un punto de entrada posible para las partículas de virus que se encuentran en el aire (por ejemplo, si alguien ue no usa mascarilla estornuda cerca de ti), y también evitan que te toques los ojos con las manos potencialmente infectadas.

SI LLEVAS GAFAS ESTAS MENOS EXPUESTO AL CORONAVIRUS

Hoy en Herrera a Cope Catalunya i Andorra, hemos hablado del último estudio que defiende el uso de gafas para protegernos de la Covid-19. Lo ha publicado la revista JAMA OPHTALMOLOGY y recoge un estudio realizado en la población china de Hubei. 300 pacientes hospitalizados por covid-19 demostraron que un 6 por ciento , que era miope y llevaban gafas, estuvieron menos expuestos al virus que los que no tenian problemas oculares. Hoy en Herrera a Cope Cayalunya i Andorra, ha hablado del tema el oftalmólogo de la Clínica Barraquer de Barcelona, Borja Salvador.

LAS GAFAS DEBEN MANIPULARSE CORRECTAMENTE

Para acabar es muy importante la manipulación de las gafas . Lo fundamental es que a la hora de manipularlas te hayas lavado las manos, y que las limpies a menudo. Algunos estudios apuntan que el coronavirus puede vivir en el vidrio y el plástico hasta varios días, por lo que los expertos recomiendan que las limpies después de cada uso. Desinféctalas y, como llevas haciendo estos meses, mantén las manos en agua durante al menos 20 segundos y frótalas bien (también los nudillos y debajo de las uñas) con jabón.