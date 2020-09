¿Por qué hay personas que se niegan a llevar mascarilla y a respetar las distancia de seguridad?

Los rasgos de personalidad antisocial se conocen comúnmente como sociopatía. Las personas que presentan estos rasgos de personalidad no distinguen entre el bien y el mal, no sienten tanta empatía ni tienen remordimientos, no dudan en ocasiones usan la mentira o el engaño, son insensibles, cínicas e irrespetuosas con los demás, son arrogantes, se consideran superiores y en general son más propensas a saltarse las normas.

NO SOLO LOS SOCIÓPATAS SE NIEGAN A LLEVAR MASCARILLA

Dicho esto, no resulta sorprendente que en una nueva investigación realizada en el Brasil se haya descubierto que las personas que no se preocupan por el cumplimiento de las medidas para prevenir la propagación de COVID-19 tienden a mostrar niveles más altos de rasgos asociados con el trastorno de personalidad antisocial o sociopatía. Hoy en Herrera a Cope Catalunya i Andorra, la psicóloga Clínica Gabriela Galarraga ha confirmado los resultados de ese estudio y que: "La sociopatía puede estar detrás de algunas de las personas que no llevan la mascarilla".

Según los autores del estudio, «el cumplimiento de las medidas de contención varía enormemente entre las personas». Según sus conclusiones, «esto se relaciona, al menos parcialmente, con factores psicológicos como los rasgos de personalidad».

En el estudio realizado a través de Internet se entrevistó a 1.578 adultos brasileños que completaron una batería de tests para medir los rasgos de personalidad inadaptados, así como evaluaciones de empatía y cumplimiento de las medidas de prevención de la COVID-19.

Aquellas personas que obtuvieron una puntuación más alta en las medidas de insensibilidad, engaño, hostilidad, impulsividad, manipulación y afición al riesgo tendían a cumplir en menor medida con las normas de distanciamiento social, lavado frecuente de las manos y uso de una mascarilla en público.

LA INSENSIBILIDAD Y LOS COMPORTAMIENTOS DE RIESGO ESTÁN RELACIOANDOS CON EL INCIVISMO

Según aclaran los investigadores, «los niveles más bajos de empatía y los niveles más altos de insensibilidad y comportamiento de riesgo están directamente asociados con el incumplimiento de las medidas de prevención. Estos rasgos explican, al menos parcialmente, la razón por la que la gente sigue sin adherirse a las medidas de prevención, incluso con el creciente número de casos y muertes».

Exponerse a sí mismo y a otros a riesgos, incluso cuando se pueden evitar, es un rasgo típico de las personas con tendencias antisociales y con bajos niveles de empatía.

En Herrera a Cope Catalunya i Andorra, la psicóloga Gabriela Galarraga, ha considerado poco representativa la muestra del estudio realizado en un pais, Brasil, con millones de habitantes.